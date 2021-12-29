ФСБ требует арестовать за госизмену жителя Плесецка

По предварительным данным, мужчина живет около космодрома.

Следователи Федеральной службы безопасности России требуют арестовать жителя поселка Плесецк Архангельской области Рамиза Намазова. Мужчину подозревают в госизмене, сообщили ТАСС в Лефортовском суде Москвы.

В суде не уточнили деталей дела. По данным собеседника информагентства, Намазов живет рядом с космодромом. Некоторое время мужчина имел статус индивидуального предпринимателя, следует из открытых источников.

Из карточки дела следует, что дело было зарегистрировано 11 февраля.

Напомним, статья 275 Уголовного кодекса России (государственная измена) предусматривает срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее в России заочно арестовали лидера украинского неонацистского движения "М.К.У." Краснова.

Фото: Piter.tv