ФСБ сообщила о ликвидации террористической ячейки в Ростовской области

В Ростовской области сотрудники ФСБ ликвидировали ячейку Исламского государства, деятельность которой считается незаконной на территории России. Об этом сообщили "РИА Новости".
По данным надзорного ведомства, в преступное сообщество входили трое россиян. Они подготавливали террористические акты и нападения на сотрудников полиции.
ФСБ сообщила о ликвидации ячейки Исламского Государства в Ростовской области, в нее входили три россиянина, готовивших теракты и нападения на полицейских. На след преступников силовики вышли в апреле 2018 года. Тогда к зацепке их привела ликвидация "ростовской" террористической ячейки.
Известно, что главарь банды открыл стрельбу из автомата по оперативникам. В результате ответного огня в машине преступника взорвалось самодельное устройство. Злоумышленник погиб на месте.. затем в Ростове-на-Дону задержали еще двух фигурантов расследования. При обыске у них нашли взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.
Сейчас против членов группировки возбуждены уголовные дела.
Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Индия будут заключать оружейные сделки в национальных валютах.
Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации
Обсуждение ( 0 )