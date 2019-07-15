ФСБ сообщила о ликвидации террористической ячейки в Ростовской области

Трое россиян хотели устроить теракты в местах массового скопления людей.

В Ростовской области сотрудники ФСБ ликвидировали ячейку Исламского государства, деятельность которой считается незаконной на территории России. Об этом сообщили "РИА Новости".

По данным надзорного ведомства, в преступное сообщество входили трое россиян. Они подготавливали террористические акты и нападения на сотрудников полиции.

ФСБ сообщила о ликвидации ячейки Исламского Государства в Ростовской области, в нее входили три россиянина, готовивших теракты и нападения на полицейских. На след преступников силовики вышли в апреле 2018 года. Тогда к зацепке их привела ликвидация "ростовской" террористической ячейки.

Известно, что главарь банды открыл стрельбу из автомата по оперативникам. В результате ответного огня в машине преступника взорвалось самодельное устройство. Злоумышленник погиб на месте.. затем в Ростове-на-Дону задержали еще двух фигурантов расследования. При обыске у них нашли взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

Сейчас против членов группировки возбуждены уголовные дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Индия будут заключать оружейные сделки в национальных валютах.

Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации