ФСБ разгромила вербовавшую мигрантов в террористы ячейку в Свердловской области

В отношении пятерых подозреваемых ведется уголовное дело.

ФСБ России разгромила вербовавшую мигрантов в террористы ячейку в Свердловской области. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. По данным оперативников, подозреваемые имели отношение к международному радикальному движению "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

На Урале нейтрализована законспирированная ячейка, состоящая из пяти граждан стран Центрально-Азиатского региона пресс-служба ЦОС ФСБ РФ

В силовом ведомстве считают, что при помощи зарубежных эмиссаров задержанные пропагандировали на территории региона запрещенную идеологию, а также подключали местных мусульман и трудовых мигрантов к своей деятельности. Во время домашних обысков у фигурантов расследования оперативники изъяли пропагандистские материалы, а также средства для связи с боевиками, электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* - запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская группировка.

ФСБ изъяла у подпольных оружейников 560 единиц орудия в 33 регионах страны.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ