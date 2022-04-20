ФСБ разгромила вербовавшую мигрантов в террористы ячейку в Свердловской области

ФСБ России разгромила вербовавшую мигрантов в террористы ячейку в Свердловской области. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. По данным оперативников, подозреваемые имели отношение к международному радикальному движению "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
На Урале нейтрализована законспирированная ячейка, состоящая из пяти граждан стран Центрально-Азиатского региона
пресс-служба ЦОС ФСБ РФ
В силовом ведомстве считают, что при помощи зарубежных эмиссаров задержанные пропагандировали на территории региона запрещенную идеологию, а также подключали местных мусульман и трудовых мигрантов к своей деятельности. Во время домашних обысков у фигурантов расследования оперативники изъяли пропагандистские материалы, а также средства для связи с боевиками, электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* - запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская группировка.
ФСБ изъяла у подпольных оружейников 560 единиц орудия в 33 регионах страны.
Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ
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