ФСБ изъяла у подпольных оружейников 560 единиц орудия в 33 регионах страны

Остановлена деятельность 38 нелегальных оружейных мастерских по РФ.

ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией провели масштабные оперативные мероприятия у подпольных оружейников в 33 российских регионах. Соответствующая информация опубликована Центром общественных связей силового ведомства. Известно, что представители правоохранительных органов изъяли у подозреваемых порядка 560 единиц огнестрельного оружия как отечественного, так и зарубежного изготовления. В перечень попали пулеметы, пистолеты-пулеметы, револьверы, винтовки и карабины, свыше 50 килограмм взрывчатых веществ, детонаторы, гранаты, боеприпасы, патроны и другие вооружение. Силовики прекратили незаконную деятельность в 38 мастерских по стране.

Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. ЦОС ФСБ РФ

Следственные мероприятия проводились в российской столице, Петербурге, Бурятии, Севастополе, Хакасии, Ингушетии, Дагестане, Крыму, Северной Осетии, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев; в Архангельской, Астраханской, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях.

ФСБ пресекла в Карачаево-Черкесии подготовку теракта сторонниками террористов.

Фото: Piter.tv