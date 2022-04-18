ФСБ пресекла в Карачаево-Черкесии подготовку теракта сторонниками ИГ

Задержаны трое граждан РФ.

ФСБ России пресекла в Карачаево-Черкесии подготовку теракта сторонниками ИГ (запрещенная на территории России международная террористическая организация). По данным Центра общественных связей, речь идет о трех сторонниках боевиков - гражданах РФ. Они подготавливали на территории российского региона теракт.

Ао адресу проживания террористов силовики изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также схему с объектом, на котором должно было произойти преступление. Выявлены онлайн-инструкции по изготовлению средств террора, найдена переписка подозреваемых с контролирующими лицами из террористического движения.

В отношении фигурантов расследования ведется уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 250 УК РФ, а также части 2 статьи 205.5 УК РФ.

ФСБ: крымчанин задержан за призывы в соцсети к убийству депутатов ГД.

Фото и видео: ФСБ России