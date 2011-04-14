ФСБ: крымчанин задержан за призывы в соцсети к убийству депутатов ГД

Подозреваемого нашли в Бахчисарае.

ФСБ России задержала жителя Крыма, призывавшего через социальные сети убивать депутатов Государственной Думы. Ролик распространили представители надзорной структуры. На кадрах показана работа бойцов специального подразделения и оперативные мероприятия, которые проводились по месту жительства подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Следственные органы полагают, 41-летний фигурант дела разместил запрещенные материалы на своей странице во "ВКонтакте". Злоумышленника задержали в городе Бахчисарае.

Бывшего главу МО "Лебяженское городское поселение" подозревают в причастности к хищению земельных участков.

Фото и видео: Telegram / ФСБ России