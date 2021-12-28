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Бывшего главу МО "Лебяженское городское поселение" подозревают в причастности к хищению земельных участков
Сегодня, 10:51
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Бывшего главу МО "Лебяженское городское поселение" подозревают в причастности к хищению земельных участков

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Ущерб был причинен муниципальному образованию.

Сотрудники ФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали бывшего главу администрации МО "Лебяженское городское поселение". Об этом сообщила пресс-служба ведомства 13 апреля. 

Речь идет об Александре Магоне. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. 

Кроме того, задержаны двое его пособников. По версии следствия, злоумышленники в период с 2017 по 2022 год организовали похищение двух земельных участков в Ломоносовском районе. Их площадь составляет 9,6 га. Ущерб составил 18 млн рублей. 

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: Pixabay

Теги: земельный участок, злоупотребление полномочиями, лебяженское городское поселение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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