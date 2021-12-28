Бывшего главу МО "Лебяженское городское поселение" подозревают в причастности к хищению земельных участков

Ущерб был причинен муниципальному образованию.

Сотрудники ФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали бывшего главу администрации МО "Лебяженское городское поселение". Об этом сообщила пресс-служба ведомства 13 апреля.

Речь идет об Александре Магоне. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.

Кроме того, задержаны двое его пособников. По версии следствия, злоумышленники в период с 2017 по 2022 год организовали похищение двух земельных участков в Ломоносовском районе. Их площадь составляет 9,6 га. Ущерб составил 18 млн рублей.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: Pixabay