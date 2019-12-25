ФСБ проводит обыски в офисах дилера Haval и Chery в Петербурге

В середине дня во вторник, 8 июня, в автосалоне компании "Элан-Моторс" на Хасанской улице прошли обыски, передает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.
Автодилер с оборотом 1,2 млрд год подозревается в незаконной банковской деятельности. Обыски также прошли по месту жительства генерального директора ООО "Реформа".
"Элан-Моторс" представляет в Петербурге и области Chery, Haval, УАЗ, Changan, JAC, Cheryexeed, Isuzu D-max, DFM.
Ранее мы писали, что Минтранс хочет запретить тяжелым электросамокатам выезжать на тротуар.
Фото: Pixabay
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