Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочий с причинением тяжких последствий.

ФСБ проводит обыски в офисах Российской венчурной компании и дома её главы Александра Повалко. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Сотрудники спецслужбы изъяли документы, информацию на электронных носителях и другие улики. После обыска Александр Повалко должен будет пройти допрос в следственном департаменте полиции.

Известно, что возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочий с причинением тяжких последствий. Следствие предполагает, что деньги венчурной компании могли быть инвестированы в личные проекты ее руководства.

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