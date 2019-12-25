В Киеве назвали незаконным задержание пьяного украинского военного в Крыму

В Киеве назвали незаконным задержание пьяного украинского военного Евгения Добринского в Крыму. Об этом командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины написало на своей странице в Facebook.
В сообщении сказано, что украинские вооружённые силы "хорошо знают о том, как Россия поступает с незаконно задержанными украинскими военными".
Противник цинично использует их в своей пропаганде.
сообщение командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины
Ведомство осудило задержание сотрудниками ФСБ своего военнослужащего.
Напомним, в Крыму пограничники задержали пьяного украинского военного за нарушение границы. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ. Предположительно у него нашли наркотики. Вещества отправили на экспертизу.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все