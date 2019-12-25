  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Киеве назвали незаконным задержание пьяного украинского военного в Крыму
Сегодня, 12:29
155
matveyvn

В Киеве назвали незаконным задержание пьяного украинского военного в Крыму

0 0

Ведомство осудило задержание сотрудниками ФСБ своего военнослужащего.

В Киеве назвали незаконным задержание пьяного украинского военного Евгения Добринского в Крыму. Об этом командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины написало на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что украинские вооружённые силы "хорошо знают о том, как Россия поступает с незаконно задержанными украинскими военными".

Противник цинично использует их в своей пропаганде.

сообщение командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Ведомство осудило задержание сотрудниками ФСБ своего военнослужащего.

Напомним, в Крыму пограничники задержали пьяного украинского военного за нарушение границы. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ. Предположительно у него нашли наркотики. Вещества отправили на экспертизу.

Теги: киев, крым, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии