В Киеве назвали незаконным задержание пьяного украинского военного в Крыму

Ведомство осудило задержание сотрудниками ФСБ своего военнослужащего.

В Киеве назвали незаконным задержание пьяного украинского военного Евгения Добринского в Крыму. Об этом командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины написало на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что украинские вооружённые силы "хорошо знают о том, как Россия поступает с незаконно задержанными украинскими военными".

Противник цинично использует их в своей пропаганде. сообщение командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Ведомство осудило задержание сотрудниками ФСБ своего военнослужащего.

Напомним, в Крыму пограничники задержали пьяного украинского военного за нарушение границы. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ. Предположительно у него нашли наркотики. Вещества отправили на экспертизу.