В минздраве Челябинской области прошли обыски

Данные действия связаны с расследованием уголовного дела о превышении полномочий.

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности провели обыск в министерстве здравоохранения Челябинской области. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, обыски связаны с расследованием уголовного дела о превышении полномочий, которое выражается в завышении стоимости медоборудования, в частности, компьютерные томографы.

Обыски прошли и у заместителя главы ведомства Алексея Кузнецова. В ходе мероприятий была изъята документация. Отмечается, что никто не задержан. В региональном минздраве заявили, что следственным органам со стороны ведомства будет оказано содействие в расследовании дела.

Ранее ФСБ перекрыла канал контрабанды осетровых в Москву.

Фото: piter.tv