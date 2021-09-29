ФСБ перекрыла канал контрабанды осетровых в Москву

Преступники нанесли ущерб государству на 120 млн рублей.

ФСБ России перекрыла канал контрабанды осетровых в Москву. Об этом сообщается в Центре общественных связей. Известно, что силовики изъяли у подозреваемых свыше 2,5 тонн нелегально добытой рыбы. Особо ценные биоресурсы, занесенные в Красную Книгу, выловлены из акватории Каспия. В настоящее время общая сумма ущерба для государства превысила 120 млн рублей.

В специально оборудованных тайниках грузового автомобиля, а также в складском помещении в городе Москва изъято более 2,5 тонны русского осетра, а также несколько десятков килограмм икры рыб осетровых видов. ЦОС ФСБ РФ

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьи 258.1 УК РФ.

На юге Красноярского края полицейские изъяли 68 незаконных сетей.

Фото и видео: Telegram / Mash

