Рейды прошли у Саяно-Шушенского водохранилища.

На юге Красноярского края полицейские изъяли 68 незаконных сетей. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов по региону. Оперативники провели масштабный многодневный рейд по территории

Саяно-Шушенского водохранилища. В нем были задействованы силы МВД, ГИМС, МЧС, природоохранные организации.

Представители закона пресекли незаконную деятельность по ловле биологических ресурсов. С 24 по 26 сентября полицейские изъяли 68 сетей и 79 особей нелегально выловленной рыбы ценных пород. На специальную стоянку было отправлено две лодки по типу "Казанка" и "Таймень". В отношении нарушителей составлено свыше 60 административных протоколов. Местных жителей привлекли к ответственности по правилам рыболовства, пожарной безопасности в лесных массивах и несоблюдение спецрежима на прибрежной защитной полосе водного объекта.

Напомним, что аналогичные рейды проводятся на севере региона в акватории Енисея.

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Фото и видео: сайт МВД РФ по Красноярскому краю