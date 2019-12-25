В Челябинской области автоинспекторы спасли женщину из горящего частного дома

Сотрудники полиции вынесли из горящего здания газовые баллоны.

В Челябинской области инспекторы ГИБДД спасли женщину из горящего дома. Они также оказали помощь во время ликвидации пожара в здании. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что инцидент произошел во время патрулирования территории в селе Халитово Кунашакского района. Отличились старшие лейтенанты полиции Станислав Старостин и Владислав Балтагулов, лейтенант полиции Никита Суханов.

Заметив дым, представители МВД прибыли на место. Они увидели, что загорелся один из домов. Полицейские вошли внутрь и проверили комнаты, чтобы в здании не осталось людей. В одном из помещений находилась женщина, которую пришлось эвакуировать. Также инспекторы спасли от пламени находящееся поблизости транспортное средство. Сотрудники ГИБДД вынесли из дома три газовых баллона,чтобы не допустить из взрыва.

Пламя было ликвидировано представителями ГУ МЧС за 20 минут. Пострадавших или погибших нет.

В Шелехове полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство.

Фото и видео: официальный сайт МВД России