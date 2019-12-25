В МВД установили личность преступника за несколько недель.

В Шелехове полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов по Иркутской области. Смертельный исход конфликта предотвратили шофер и пассажир автомобиля, которые проезжали в ночное время около торгового центра "Мандарин". Они заметили преступника, наносящего удары ножом лежащему на земле пострадавшему. Очевидцы доставили жертву в приемное отделение больницы.

Полиция установила, что между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Местный житель, которому исполнилось 18 лет, нанес не менее 10 ударов холодным оружием оппоненту. Он скрылся, когда на улице показались свидетели преступления. Несколько недель оперативники разыскивали подозреваемого. Сейчас молодой человек находится в СИЗО. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ.

Жителя Хабаровска осудили на четыре года за распространение синтетических наркотиков.

Фото и видео: сайт МВД РФ по Иркутской области