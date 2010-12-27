ФСБ предупредила жителя Ижевска, пытавшегося продать военные секреты

Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам.УФСБ Удмуртии сообщило, что мужчина имел сведения о военно-космических разработках. Он собирался создать организацию в России, которая занималась бы продажей данных за границу. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу.
Проверка показала, что ранее местный житель имел доступ к государственной тайне. Однако сейчас такого права у него нет
Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться
считают в ведомстве
В ФСБ возбуждать уголовное дело не стали, ограничившись официальным предостережением. Мужчину предупредили о недопустимости подобный действий. Они создают почву для совершения преступления.
Напомним, что на территории Ижевска находится радиозавод. Он занимается созданием аппаратуры для ракет-носителей, разгонных блоков, спутников, пилотируемых и грузовых космических кораблей, орбитальных станций.
Ранее Piter.tv писал о том, что фигурант дела о взрыве в петербургском метро винит во всем силовиков.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )