  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ФСБ предупредила жителя Ижевска, пытавшегося продать военные секреты
Сегодня, 13:57
116
lesjasap

ФСБ предупредила жителя Ижевска, пытавшегося продать военные секреты

0 0

Дело против находчивого жителя города заводить не стали.

Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам.УФСБ Удмуртии сообщило, что мужчина имел сведения о военно-космических разработках. Он собирался создать организацию в России, которая занималась бы продажей данных за границу. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу.

Проверка показала, что ранее местный житель имел доступ к государственной тайне. Однако сейчас такого права у него нет

Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться

считают в ведомстве

В ФСБ возбуждать уголовное дело не стали, ограничившись официальным предостережением. Мужчину предупредили о недопустимости подобный действий. Они создают почву для совершения преступления.

Напомним, что на территории Ижевска находится радиозавод. Он занимается созданием аппаратуры для ракет-носителей, разгонных блоков, спутников, пилотируемых и грузовых космических кораблей, орбитальных станций.

Ранее Piter.tv писал о том, что фигурант дела о взрыве в петербургском метро винит во всем силовиков.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: военные разработки, ижевск, космос, фсб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии