ФСБ предотвратила теракт в храме в Крыму

Были задержаны шесть человек.

ФСБ РФ предотвратила теракт в одном из православных храмов в Крыму. Как сообщает ТАСС, задержаны были шесть человек, являющиеся сторонниками украинского "Правого сектора" (запрещена на территории России).

Все задержанные являются российскими гражданами. Отмечается, что занимались подготовкой подрыва самодельной бомбы для устрашения населения.

Отмечается, что у одного из задержанных изъяли в гараже компоненты для изготовления взрывного устройства. Обнаружены были также инструкции по изготовлению самодельной бомбы.

Ранее мы сообщали, что на акции в поддержку Александра Коновалова задержали 7 человек в Петербурге.

Видео: YouTube / ЦОС ФСБ РФ