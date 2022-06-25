ФСБ предотвратила подрыв ж/д путей в Краснодаре

Украинец держал в тайнике самодельное взрывное устройство.

Российские силовые структуры предотвратили планировавшийся по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожных путей. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления ФСБ по Краснодарскому краю. Известно, что кураторы киевского режима надеялись сорвать график перевозки военной техники и вооружений в зону проведения специальной военной операции (СВО). Исполнителем преступной задумки стал иностранный гражданин из Украины, который проживает на территории Кубани. В настоящее время мужчина пойман. В его отношении ведется уголовное дело.

Предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб на объекте транспортной инфраструктуры региона - <...> путем производства подрыва железнодорожных путей с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок. УФСБ РФ по региону

Подозреваемый обвиняется по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, пункту "в" части 3 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о приготовлении к совершению террористического акта, незаконном приобретение взрывного устройства с использованием Интернета. Во время обыска у фигуранта расследования оперативники нашли средства связи, в которых обнаружена переписка с зарубежным куратором. Дополнительно силовики нашли тайник, в котором находилось самодельное взрывное устройство. (СВУ).

Житель ДНР пытался убить офицера ВС РФ британским пивом с ядом.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России