В отношении мужчины ведется уголовное дело по статье за госизмену.

Житель Тульской области, переведший криптовалюту армии киевского режима, задержан российскими силовыми структурами за государственную измену. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Подозреваемым стал 32-летний местный житель. Его обвиняют в государственной измене. Известно, что мужчина отправил денежные средства Вооруженным силам Украины. Теперь злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного срока заключения. Фигурант расследования отправлен под стражу.

... Пресечена противоправная деятельность 32-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. ЦОС ФСБ РФ

Фото и видео: ЦОС ФСБ России