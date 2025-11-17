Житель Тульской области, переведший криптовалюту армии киевского режима, задержан российскими силовыми структурами за государственную измену. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Подозреваемым стал 32-летний местный житель. Его обвиняют в государственной измене. Известно, что мужчина отправил денежные средства Вооруженным силам Украины. Теперь злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного срока заключения. Фигурант расследования отправлен под стражу.
... Пресечена противоправная деятельность 32-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.
ЦОС ФСБ РФ
ФСБ предотвратила теракта на Троекуровском кладбище против одного из высших чиновников России.
Фото и видео: ЦОС ФСБ России
