  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:59
1199
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ФСБ показала троих жителей Подмосковья, которые внесли пожертвования фонду ВСУ

0 0

Молодые люди получили предостережение о недопустимости действий, подпадающих под статью о госизмене.

ФСБ РФ разметила видеозапись, на которой показаны 3 жителя Подмосковья, перечислившие пожертвования для фонда ВСУ. Двум молодым людям и девушке вынесли предупреждение. 

Судя по кадрам, сотрудники спецназа ознакомили россиян с предостережением о недопустимости подобных действий, так как они создают условия для совершения деяний, подпадающих под статью "Государственная измена". Один из троих граждан заявил о раскаянии. 

По версии ведомства, указанная группа лиц в период с 25 по 27 февраля перевели иностранную валюту на счет  благотворительного фонда "Вернись живым" на Украину. Организация спонсирует закупку беспилотников и тепловизоров для ВСУ.

Ранее мы сообщили о том, что ФСБ задержала в Краснодаре агента СБУ "Арчи".

Видео: УФСБ по Москве и Московской области

Теги: всу, подмосковье, спецслужбы, фсб
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии