ФСБ показала троих жителей Подмосковья, которые внесли пожертвования фонду ВСУ

Молодые люди получили предостережение о недопустимости действий, подпадающих под статью о госизмене.

ФСБ РФ разметила видеозапись, на которой показаны 3 жителя Подмосковья, перечислившие пожертвования для фонда ВСУ. Двум молодым людям и девушке вынесли предупреждение.

Судя по кадрам, сотрудники спецназа ознакомили россиян с предостережением о недопустимости подобных действий, так как они создают условия для совершения деяний, подпадающих под статью "Государственная измена". Один из троих граждан заявил о раскаянии.



По версии ведомства, указанная группа лиц в период с 25 по 27 февраля перевели иностранную валюту на счет благотворительного фонда "Вернись живым" на Украину. Организация спонсирует закупку беспилотников и тепловизоров для ВСУ.

Ранее мы сообщили о том, что ФСБ задержала в Краснодаре агента СБУ "Арчи".

Видео: УФСБ по Москве и Московской области