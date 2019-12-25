ФСБ обнародовала документы об участии бывших осужденных в разведгруппах в Финляндии

Советские силы действовали на территории Заполярья во времена ВОВ.

ФСБ обнародовала документы об участии бывших осужденных в разведывательных группах в Финляндии и Северной Норвегии. Материалы размещены на официаьном сайте ведомства перед празднованиям Дня Победы в ВОВ. По информации от силовиков, в апреле 1940 года немцы высадили морской и воздушный десанты в основных портах Норвегии, а к лету армия смогла установить полный контроль над территорией государства. В этот период начался разрабатываться план ведения боевых действий в Заполярье. Мурманская операция или план "Зильберфукс" являлся частью плана "Барбаросса".

Напомним, что в Заполярье бои начались в ночь на 22 июня 1941 года с авианалетов на города и промышленные объекты, базы ВМФ и пограничные заставы. С 29 июня началась наземная операция на Кольском полуострове. Советской армии удалось остановить наступление сил вермахта, а Северный флот получил указание вести бой в территориальных водах Норвегии.

В СССР стали формироваться разведгруппы и партизанские соединения, которые должны были получить данные о береговых укреплениях, состоянии гаваней и аэродромов, движении судов, оборонительной силе противника, а после - передать информацию военным. Миссией руководил старший майор госбезопасности А. Ф. Ручкин. Благодаря работе специалистов, советская армия ликвидировала от 80 до 120 немецких военных кораблей.

Минобороны опубликовало архивные документы об обороне Заполярья в 1941 году.

Фото: ФСБ России