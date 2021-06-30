ФСБ нашла в Крыму у отца и сына подпольную оружейную мастерскую

Было также найдено 2 кг взрывчатых веществ.

Федеральная служба безопасности в Крыму нашла порядка 2 кг взрывчатых веществ и три электродетонатора военного назначения у отца и сына. Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, у оружейников изъяли два самодельных взрывных устройства, патроны различного калибра и предметы, похожие на стрелковое оружие.

По информации ведомства, отец и сын оборудовали подпольную мастерскую. Там они переделывали и реставрировали оружие и боеприпасы, которые были найдены в местах ведения боев во время ВОВ. Было найдено оружие, приобретенное при неустановленных обстоятельствах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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