Медучреждения начали принимать пациентов на медреабилитацию в мае прошлого года.

С начала пандемии постковидную реабилитацию прошли более 12 тыс. петербуржцев, из них более 4 тыс. человек прошли её в стационарах. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Для определения показаний была создана шкала реабилитационной маршрутизации, согласно которой медики принимали решение о дальнейшей реабилитации пациентов. К примеру, петербуржцы, которые имели параллельно какие-то болезни, отправлялись на долечивание в санатории.

Первыми в мае прошлого года начали принимать на медицинскую реабилитацию взрослых пациентов СПб ГБУЗ "Городская больница №40 Курортного района" и СПб ГБУЗ "Николаевская больница", после и другие городские медучреждения. Дети же отправлялись на медреабилитацию в СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий" и ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России.

Ранее мы писали, что в НИИ имени Джанелидзе рассказали о реабилитации пациентов, переболевших COVID-19.

Фото: Piter.tv