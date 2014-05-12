В НИИ имени Джанелидзе рассказали о реабилитации пациентов, переболевших COVID-19

Переболевшие коронавирусом чаще всего сталкиваются с астенией – тревожностью, нарушениями сна и гипоксией.

В петербургском НИИ имени Джанелидзе рассказали о реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. Как поведали врачи телеканалу "Санкт-Петербург", свою программу по восстановлению после COVID-19 в учреждении разрабатывали с марта прошлого года. Теория собиралась с учетом исследований коллег из-за границы, а опробовать всё пришлось на себе.

Специалисты отметили, что переболевшие коронавирусом вне зависимости от того, была пневмония или нет, сталкиваются с рядом симптомов: у них может возникать слабость, перемена настроения, тревожность, нарушения сна или гипоксия. В ходе применения методики врачей эти симптомы миинимизируются или уходят совсем.

Для восстановления пациенты занимаются гимнастикой 2 раза в неделю по полчаса. Занятия могут проходить как в бассейне, так и вне него. Существует определенная дыхательная гимнастика, отмечают врачи – упражнения можно делать после выписки из больницы в сидячем, стоячем и лежачем положениях.

Более 12 тысяч петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после перенесённого коронавируса. Постковидная реабилитация проводится в стационарных и амбулаторных условиях, а также в условиях дневных стационаров.

Пациентов принимают в Госпитале для ветеранов войн, в городской больнице №40, Мариинской больнице, городской многопрофильной больнице № 2, городской больнице № 38 им. Н.А. Семашко, городской больнице № 38 им. Н.А. Семашко.

Фото: Piter.tv