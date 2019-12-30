Мужчину взяли под стражу.

ФСБ нашла у жителя Крыма схроны с взрывчаткой в лесу. Россияне обратили внимание на местного жителя, выполнявшего задание от спецслужб Украины. Об этом сообщили в "Интерфаксе". В арсенале мужчины находилось пять килограммов взрывчатки и компоненты для создания бомб. В тайниках было девять электродетонаторов, три запала и взрыватели замедленного действия. Он хранил боевые запасы на территории Симферополя.

Сотрудники ЦОС ФСБ опубликовали видео с моментом задержания подозреваемого. Сейчас он заключен под стражу. Оперативники не раскрывают планы преступника. Неизвестно, что именно тот планировал подорвать. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело о незаконном хранении опасных веществ.

Ранее Piter.tv писал о том, что инициаторам марша на Крым пригрозили арестом.

Фото и видео: ЦОС ФСБ

