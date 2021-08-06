ФСБ накрыла сеть подпольных игровых залов в Симферополе. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту незаконной деятельности сети подпольных азартных учреждений в Крыму (по части 3 статьи 171.2 УК РФ). Известно, что заведения находились по улицам Проездная, Киевская, Кирова, Ленина, Залесская, по проспекту Победы.
Азартные игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а также игрового оборудования.
Ольга Постнова, представитель СК РФ по Крыму
В надзорном ведомстве пояснили, что подозреваемыми по делу проходят пятеро человек. Из них - трое мужчин. Один из них проживает в Москве. В рамках обысков силовики изъяли у сотрудников нелегальной сети компьютеры, специальное оборудование для проведения игр, а также выручку.
Благовещенский бизнесмен пытался дать взятку в миллион рублей сотруднику ФСБ.
Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России
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