Пятеро подозреваемых обвиняются по части 3 статьи 171.2 УК РФ.

ФСБ накрыла сеть подпольных игровых залов в Симферополе. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту незаконной деятельности сети подпольных азартных учреждений в Крыму (по части 3 статьи 171.2 УК РФ). Известно, что заведения находились по улицам Проездная, Киевская, Кирова, Ленина, Залесская, по проспекту Победы.

Азартные игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а также игрового оборудования. Ольга Постнова, представитель СК РФ по Крыму

В надзорном ведомстве пояснили, что подозреваемыми по делу проходят пятеро человек. Из них - трое мужчин. Один из них проживает в Москве. В рамках обысков силовики изъяли у сотрудников нелегальной сети компьютеры, специальное оборудование для проведения игр, а также выручку.

Благовещенский бизнесмен пытался дать взятку в миллион рублей сотруднику ФСБ.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России