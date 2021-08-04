Мужчина находится в СИЗО.

Благовещенский бизнесмен пытался дать взятку в миллион рублей сотруднику ФСБ. Известно, что силовики поймали главу коммерческой организации, работающие в сфере золотодобычи. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета. В надзорном ведомстве пояснили, что подозреваемый надеялся сделать сотрудника ФСБ своим информатором. Это позволило бы предпринимателю заранее узнавать об оперативных мероприятия в отношении его компании.

На одной из парковок Благовещенска подозреваемый дал взятку в размере 1 млн рублей сотруднику УФСБ России по Амурской области, который заблаговременно сообщил руководству о попытке подкупа. пресс-служба СК РФ по региону

В отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ. Максимальное наказание по данному преступлению предусматривает восемь лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Обвинение будет ходатайствовать об его аресте.

В ФСБ заявили, что высланный эстонский консул пытался получить сведения о планах России в Арктике.

Фото и видео: Telegram/Опер слил