Видео: ФСБ изъяла у подпольных оружейников крупнейший за последнее время арсенал

Из незаконного оборота у преступников изъято 236 единиц огнестрельного оружия.

ФСБ России совместно с МВД пресекла деятельность преступной группы подпольных оружейников.

ЦОС ФСБ сообщает, что ими совместно с МВД РФ пресечена преступная деятельность жителей Москвы и Московской области, а также жителей Тюменской и Челябинской областей, которые причастны к незаконному обороту огнестрельного оружия. При спецоперации были прикрыты две мастерские с оборудованием, на котором изготавливалось и переделывалось оружие.

Сотрудниками ФСБ были найдены и изъяты в результате проведенных по местам проживания и работы подпольных оружейников оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий 236 единиц огнестрельного оружия. Это - 4 пулемета, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемета, 19 винтовок и карабинов, 165 пистолетов и револьверов, самодельное стреляющее устройство, а также 6 гранат. Кроме того изъято свыше 8 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), 11 взрывателей различных модификаций, 15 метров огнепроводного шнура, около 1,5 тыс. патронов различного калибра, 2 приспособления для бесшумной стрельбы и более 100 основных частей оружия, комплектующие, а также оборудование для изготовления боеприпасов.

Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются.

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Видео: ЦОС ФСБ