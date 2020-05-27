ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных оружейников

Нелегальный бизнес распростёрся от Крыма до Дальнего Востока.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Нелегальный бизнес распростёрся от Крыма до Дальнего Востока. К незаконной деятельности причастны жители Удмуртии, Московской и Ленинградской областей, Хабаровского края, Новосибирской, Ивановской, Рязанской областей.

Сотрудники ФСБ среди прочего изъяли снайперские винтовки спецназа "Винторез", 3 гранатомета, 10 пулеметов, 20 кг взрывчатки. В общей сложности была прекращена преступная деятельность 13 подпольных мастерских.

Дело о взрыве в управлении ФСБ прекратили из-за смерти подозреваемого.

Видео: ФСБ России