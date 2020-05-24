Дело о взрыве в управлении ФСБ прекратили из-за смерти подозреваемого

Происшествия случилось в октябре 2018 года.

ФСБ прекратило уголовное преследование подростка, принесшего в архангельское управление спецслужбы взрывное устройство и погибшего от взрыва. Об этом сообщило ТАСС.

Следователи провели тщательное расследование, получили результаты по назначенным ранее экспертизам и допросили свидетелей. Дело в отношении юноши прекратили по нереабилитирующим основаниям. Это значит, что в суде приговор выносить не будут.

Напомним, что взрыв на входе в здание управления ФСБ РФ по Архангельской области произошел 31 октября 2018 года. Тогда в здание спецслужбы зашел 17-летний подросток и привел в действие взрывное устройство. Он погиб на месте. От взрыва пострадали три сотрудника управления.

Видео: СК РФ