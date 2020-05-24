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Дело о взрыве в управлении ФСБ прекратили из-за смерти подозреваемого

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Происшествия случилось в октябре 2018 года.

ФСБ прекратило уголовное преследование подростка, принесшего в архангельское управление спецслужбы взрывное устройство и погибшего от взрыва. Об этом сообщило ТАСС. 

Следователи провели тщательное расследование, получили результаты по назначенным ранее экспертизам и допросили свидетелей. Дело в отношении юноши прекратили по нереабилитирующим основаниям. Это значит, что в суде приговор выносить не будут. 

Напомним, что взрыв на входе в здание управления ФСБ РФ по Архангельской области произошел 31 октября 2018 года. Тогда в здание спецслужбы зашел 17-летний подросток и привел в действие взрывное устройство.  Он погиб на месте. От взрыва пострадали три сотрудника управления.

Видео: СК РФ

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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