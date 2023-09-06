ФСБ изъяла более 750 стволов в ходе масштабного рейда

Рейд по подпольным оружейникам прошел в 53 регионах России.

Сотрудники ФСБ России изъяли более 750 стволов в ходе масштабного рейда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рейд по подпольным оружейникам прошел в 53 регионах России. Сотрудники ФСБ действовали совместно с МВД России и Росгвардией. В результате рейда была пресечена противоправная деятельность 217 нарушителей. Всего изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В их число вошли пулеметы, револьверы, гранатометы и другие виды оружия.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала жителя Кубани, собиравшегося выехать на Украину для вступления в ВСУ.

Видео: ФСБ России