ФСБ: В Якутии задержали десять членов ОПГ, торговавших наркотиками

Банда распространяла запрещенные вещества в нескольких регионах России.

Группа, организовавшая на территории России онлайн-магазин по продаже наркотиков, арестована. В настоящее время известно о том, что ее участники вели противоправную деятельность на территории таких городов как Нерюнгри, Тында, Казань, а также в Московской области и Забайкальском крае. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники регионального управления силового ведомства по Якутии. В надзорном ведомстве указали, что житель Татарстана 1993 года рождения организовал нелегальный бизнес в интернете по продаже запрещенных веществ. К этой работе он привлек администратора, жителя Нерюнгри 2004 года рождения, а также восемь закладчиков-курьеров из числа жителей Нерюнгринского и Алданского районов Якутии, Амурской области, Подмосковья и столицы нашей страны.

В отношении 10 лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). пресс-служба УФСБ РФ по Сахе

Сейчас все обвиняемые отправлены под стражу. У злоумышленников в ходе обысков силовики изъяли свыше пяти килограммов наркотиков растительного и синтетического происхождения, более 450 доз психоактивного вещества психоделического типа, наличные денежные средства в размере 30 миллионов рублей и 10 миллионов рублей на криптовалютных счетах.

В Петербурге раскрыли схему хищения бюджетных средств через фиктивные медосмотры.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ, ФСБ РФ по Якутии