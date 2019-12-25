ФСБ России утвердит список запрещенных к передаче военных сведений

Несколько пунктов перечня посвящены защите информации "Роскосмоса".

Федеральная служба безопасности России подготовила список сведений, не относящихся к государственной тайне, которые запретят передавать иностранным государствам, так как их разглашение может причинить ущерб РФ. Проект опубликован на портале правительственной информации.

Перечень состоит из 61 пункта. Данные подразделяются на военные, которые не являются государственной тайной, и на военно-производственные, также не представляющие собой гостайну.

Среди такой информации выделяются: оценка и прогнозы развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о местонахождении, численности и названии воинских частей, финансовом обеспечении войск, преступлениях в армии и ее моральном состоянии.

Также несколько пунктов выделено для защиты информации о программах государственной корпорации "Роскосмос". В перечень сведений внесены, например, финансирование и сроки выполнения поставленных задач, а также прогнозы развития технологий госкорпорации.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который вводит определение служебной тайны в области обороны. Согласно новому закону, лица, которые распространяют конфиденциальные сведения, будут оштрафованы. Для гражданских предусмотрена административная ответственность, для военных - дисциплинарная. Штраф по статье Кодекса РФ об административных правонарушениях составит для граждан от 500 до одной тысячи, для должностных лиц – от четырех до пяти тысяч рублей.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов в России.

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