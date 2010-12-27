ФСБ: "Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море"

Северокорейских нарушителей везут в порт Находки.

Пограничники задержали в Японском море 161 браконьера из КНДР. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ. Среди иностранцев есть потерпевшие. Им оказана медицинская помощь.

В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения, пограничниками задержаны 2 рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР говорится в официальном сообщении спецслужбы

Злоумышленников везут в приморский порт Находка. Они прибудут на место назначения сегодня вечером. Также оперативники поделились информацией о здоровье раненых пограничников. Угрозы для жизни для них в данный момент нет. Врачи считают их состояние удовлетворительным.

Накануне экипаж шхуны напал на российских пограничников, когда те пытались помешать им заниматься незаконной деятельностью. Днем 18 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении северокорейских граждан.

Ранее Piter.tv писал о том, что

Видео: YouTube/

