ФСБ: На ремонте дорог в Омской области "распилили" почти 2 млрд

Фигурантами уголовного дела стали двое подозреваемых.

На ремонте дорог в Омской области "распилили" почти 2 млрд. Об этом журналистам рассказали региональные представители ФСБ России. Фигурантами уголовного дела по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 178 УК РФ стали глава местной компании "Омскавтодор" и известный дорожник. Расследованием занимается СК РФ по материалам силового ведомства. Речь идет о незаконном ограничении конкуренции с использованием служебного положения. Эта противоправная деятельность повлекла за собой получение нарушителями дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, преступление совершено в период с 2019 по 2020 год. Подозреваемые ограничили конкурентов при заключении государственного контракта на работы и содержание автомобильных трасс Омской области.

Подозреваемые умышленно нарушили ФЗ "О защите конкуренции" и совершили ряд действий, направленных на ограничение конкуренции при проведении аукционов. пресс-служба СК РФ по региону

Ущерб от действий злоумышленников составил более 1 млрд 680 млн рублей. По местам проживания фигурантов дела проведены обыски.

В Амурской области полицейские задержаны по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Фото и видео: ФСБ РФ по Омской области