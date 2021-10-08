Операция проводилась при участии ФСБ РФ.

В Амурской области полицейские задержаны по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Следственного комитета России. Известно, что операция выполнялась управлением по расследованию особо важных дел вместе с сотрудниками ФСБ РФ. В отношении двух представителей закона возбуждены уголовные дело по части 1 статьи 286 и пункту "в" части 3 статьи 226 УК РФ. Предполагаемые преступники работали в Ивановском районе.

Следствие рассказало, что один из фигурантов дела отвечал в полиции за хранение изъятого вооружения и боеприпасов. Он принял от местного жителя для дальнейшей ликвидации охотничье ружье. После этого он позволит его присвоить коллеге. Ранее последний мужчина также нелегально покупал и хранил дома пистолетные и винтовочные патроны. В квартирах подозреваемых проведены обыски. В настоящее время оперативники задержаны. Они находятся в СИЗО.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России