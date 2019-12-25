ФРГ передала в ОЗХО результаты проб Навального

Германия не видит поводов передавать результаты исследований по ситуации с Навальным России.

Германия передала в "Организацию по запрещению химического оружия" результаты проб российского политика Алексея Навального. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны ФРГ.

Россия является членом этой организации.

Представитель правительства Германии Мартина Фиц отметила, что из-за этого ФРГ не видит поводов передавать результаты исследований по ситуации с Навальным России. Она подчеркнула, что это РФ должна поделиться с немецкой стороной ситуацией по Навальному.

Ранее СМИ сообщили, что Алексей Навальный пришёл в себя.