Количество пустующих офисов в центре Петербурга возросло в полтора раза

Больше всего трудностей терпит рынок аренды в бизнес-центрах класса А.

За I квартал 2023 года доля незанятых помещений Центрального района Северной столицы возросла в 1,5 раза. Об этом пишет "РБК" со ссылкой на информацию консалтинговой компании NF Group.

Больше всего трудностей испытывает рынок аренды в дорогом сегменте БЦ класса А. В период с января по март общая свободная площадь подобных офисов возросла на 7% и составила 161 тыс. кв.м.

По наблюдениям аналитиков, число временно оставшихся без арендаторов офисов зависит от района. В К примеру, в Московском районе число пустующих офисов в БЦ класса А сократилась на 36%.

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