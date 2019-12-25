ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

Социологи привели статистику за прошедшую неделю.

Уровень доверия граждан к российскому президенту Владимиру Путину составляет 78 процентов. Соответствующее заявление сделали журналистам аналитики из фонда "Общественное мнение" по итогам организованного социального опроса. Он состоялся в период с 11 по 13 июля среди 1,5 тысяч участников. Известно, что 79 процентов опрошенных полагают, что лидер страны работает хорошо.

О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (79% - без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства. пресс-служба ФОМ

Положительную оценку работы федерального правительства дали 51 процент участников опроса (минус 1 процентный пункт по сравнению с прошлой неделей). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 54 процента опрошенных (минус три процентных пункта). Уровень поддержки "Единой России" составил 43 процента (без изменений), КПРФ - 8 процентов (минус 1 процентный пункт), ЛДПР - 9 процентов (минус два процентных пункта), "Справедливой России - За правду" - 3 процента (без изменений), "Новых людей" - 4 процента (плюс один процентный пункт).

ВЦИОМ: 40% россиян не нашли преимуществ у цифрового рубля.

Фото: Kremlin.ru