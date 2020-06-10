ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

Для использования необходимо ввести ИНН компании или индивидуального предпринимателя.

Федеральная налоговая служба РФ запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов. Об этом сообщает сайт ведомства.

Для использования необходимо ввести ИНН компании или индивидуального предпринимателя, а также указать систему налогооблажения бизнеса. После этого сервис предоставит информацию о возможности использовать пониженные страховые тарифы по ставке 0%, а также о тех сборах, которые предприниматель может не платить.

Ранее мы рассказывали, что самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов.

Видео: kremlin.ru