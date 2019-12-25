ФМБА И ФСИН подписали соглашение о сотрудничестве. Информация об этом появилась в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства. Документ подписали Вероника Скворцова и Александр Калашников. Целью взаимодействия между ведомствами является противодействие угрозам в сфере здравоохранения.
Руководитель ФМБА и директор ФСИН Александр Калашников подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на противодействие угрозам и вызовам национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан.
пресс-служба ФМБА
Специалисты ФМБА будут проводить информационно-методическую работу с медицинскими организациями российской уголовно-исполнительной системы, а также мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни.
Скворцова: ФМБА на этой неделе получит разрешение на исследования вакцины от коронавируса.
Фото: Telegram/ФМБА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все