Документ подписан Вероникой Скворцовой и Александром Калашниковым.

ФМБА И ФСИН подписали соглашение о сотрудничестве. Информация об этом появилась в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства. Документ подписали Вероника Скворцова и Александр Калашников. Целью взаимодействия между ведомствами является противодействие угрозам в сфере здравоохранения.

Руководитель ФМБА и директор ФСИН Александр Калашников подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на противодействие угрозам и вызовам национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан. пресс-служба ФМБА

Специалисты ФМБА будут проводить информационно-методическую работу с медицинскими организациями российской уголовно-исполнительной системы, а также мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни.

Скворцова: ФМБА на этой неделе получит разрешение на исследования вакцины от коронавируса.

Фото: Telegram/ФМБА