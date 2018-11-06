"Ну, погоди!": ФК ЦСКА необычно анонсировал игру с "Ромой"

На официальном аккаунте ФК ЦСКА в Twitter появилось необычное видео анонса игры с итальянской Ромой.

Завтра, 7 ноября, состоится игра ЦСКА - Рома в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.

Встреча ЦСКА и итальянской "Ромы" состоится в "Лужниках" в 20.55 по Московскому времени. А на официальной странице ФК ЦСКА появилось необычное видео с анонсом игры. Видео стилизованно под легендарную электронную советскую игру "Ну, погоди!".

Символом итальянской команды является как раз волк, а в видео волк ловит вместо яиц футбольные мячи. Первая встреча команд проходила в Риме и закончилась победой "Ромы".

Видео: Twitter/ ФК ЦСКА