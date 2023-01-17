ФИФА представила талисманы ЧМ-2026

Каждый талисман представляет страну-хозяйку турнира.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила талисманы чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Каждый талисман представляет страну-хозяйку турнира. Лось Мэйпл является представителем Канады, ягуар Зайю – Мексику, орлан Клатч – США. В ФИФА отметили, что при создании талисманов была проведена тщательная работа, чтобы они отражали культуру, наследие и дух каждой страны. Вместе они символизируют "единство, разнообразие и общую страсть к прекрасной игре".

Напомним, чемпионат мира в США, Канаде и Мексике продет с 11 июня по 19 июля 2026 года. В финальной стадии турнира примут участие 48 команд.

Ранее президент ФИФА выразил надежду на возвращение России в 2026 году.

Видео: YouTube / FIFA