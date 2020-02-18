ФХР пожизненно дисквалифицировала петербургского тренера, пнувшего ребенка

58-летний тренер теперь не сможет заниматься какой-либо деятельностью, связанной с хоккеем.

Во вторник, 2 февраля, дисциплинарный комитет Федерации хоккея России пожизненно дисквалифицировал бывшего тренера СШОР № 1 Московского района Петербурга Валерия Овчинникова от от любой деятельности, связанной с хоккеем. Об этом сообщила "Фонтанка".

Отмечается, что заседание комитета ФХР прошло 29 января. Напомним, в середине января на сборах в образовательном центре "Сириус" в Сочи тренер во время теоретического занятия несколько раз пнул 14-летнего воспитанника. В тот же день 58-летнего специалиста выгнали из "Сириуса" и уволили из спортивной школы олимпийского резерва.

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