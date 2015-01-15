Мужчина просил отпустить его под подписку о невыезде.

Жестоко избивавшего детей Омича арестовали на два месяца. Об этом рассказали представители региональной прокуратуры. Известно, что сам фигурант расследования просил суд отпустить его под подписку о невыезде. Мужчина объяснил свое поведение "воспитанием в спортивном режиме", а также его испугало то, что дети громко кричали. В рамках слушания по делу омич признал, что поступил неправильно, но не согласился с тем, что систематически издевался над детьми.

Центральный районный суд Омска, согласившись с заключением участвующего в процессе прокурора, избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца пресс-служба Прокуратуры Омской области

Напомним, что подозреваемого задержали 31 января. Следствие считает местного жителя виновным в жестоком обращении с пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Полиция обратила внимание на деятельность фигуранта дела после ролика в социальных сетях, на котором мужчина по очереди кидает несовершеннолетних на пол. Позже в прокуратуре установили, что видео сделано матерью детей, а в кадре - ее 45-летний супруг. Сейчас ситуация находится под контролем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

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Видео: МВД России