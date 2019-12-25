Минпромторг предложил переводить нуждающимся деньги на продукты

Предлагается использовать адресную помощь.

Министерство проимышленности и торговли предложило переводить нуждающимся деньги от государства на продукты. С соответствующей инцициативой в докладе выступил замглавы ведомства Виктор Евтухов, пишут "Известия".

Предлагается использовать адресную помощь. Им каждый месяц будут перечислять деньги на покупку продуктов питания. На помощь смогут рассчитывать беременные и кормящие женщины, а также дети и люди в учреждениях социальной сферы.

Ранее Федеральная налоговая служба подключилась к контролю за ценами на продукты.

Фото: pixabay.com