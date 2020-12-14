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ФБР предложило награду в 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине
Сегодня, 19:27
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nastya960

ФБР предложило награду в 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине

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Позже "ВКонтакте" сам бизнесмен отреагировал на решение ФБР включить его в список разыскиваемых россиян.

ФБР опубликовало информацию в Twitter информацию о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, где упоминается и бизнесмен Евгений Пригожин. ФБР предложило вознаграждение за информацию, которая поспособствует его задержанию, в размере 250 тысяч долларов.

Позже "ВКонтакте" сам бизнесмен отреагировал на решение ФБР включить его в список разыскиваемых россиян. По его словам, американские власти используют тему "российской угрозы" для прикрытия коррупции и оправдания "охоты на ведьм".

Они устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена.

Евгений Пригожин, бизнесмен

Летом прошлого года Интерпол исключил Пригожина из базы данных после изучения аргументов и материалов, связанных с возбуждением в США уголовного дела в отношении бизнесмена.

 

Теги: евгений пригожин, фбр
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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