ФБР предложило награду в 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине

Позже "ВКонтакте" сам бизнесмен отреагировал на решение ФБР включить его в список разыскиваемых россиян.

ФБР опубликовало информацию в Twitter информацию о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, где упоминается и бизнесмен Евгений Пригожин. ФБР предложило вознаграждение за информацию, которая поспособствует его задержанию, в размере 250 тысяч долларов.

Позже "ВКонтакте" сам бизнесмен отреагировал на решение ФБР включить его в список разыскиваемых россиян. По его словам, американские власти используют тему "российской угрозы" для прикрытия коррупции и оправдания "охоты на ведьм".

Они устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена. Евгений Пригожин, бизнесмен

Летом прошлого года Интерпол исключил Пригожина из базы данных после изучения аргументов и материалов, связанных с возбуждением в США уголовного дела в отношении бизнесмена.