ФАС запросила информацию о ценообразовании на топливо на сети АЗС "Трасса"

Эксперты проверят данные после того, как появились сообщения о росте цен на топливо в Москве.

Федеральная антимонопольная служба России направила запрос о ценообразовании на топливо у сети АЗС "Трасса". Компания "Евротранс", владеющая сетью, должна до 26 июня 2026 года предоставить в надзорное ведомство всю необходимую информацию. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы ФАС. Специалисты пояснили, что такой направлен в связи с поступившей от общественности информации об изменении розничных цен на нефтепродукты.

Компания должна направить информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС. Также компании необходимо предоставить данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива. пресс-служба ФАС России

Напомним, что "Евротранс" является одним из крупнейших в российской столице и Московской области топливным оператором. Предприятие владеет 57 автозаправочными станциями. Днем ранее ФАС направила "Нефтьмагистрали" запрос о ценах на топливо. Компания также до 26 июня должна предоставить в ФАС требуемую информацию.

ФАС опровергла информацию об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля.

Фото: Piter.tv