ФАС опровергла информацию об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Ежегодная индексация запланирована на 1 октября, а не на 1 июля.

Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с первого июля 2026 года не соответствуют действительности. Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ранее в СМИ появилась информация о том, что тарифы ЖКХ по стране вырастут со второго летнего месяца.

Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства РФ. пресс-служба ФАС России

Специалисты из надзорного ведомства добавили, что в настоящее время ФАС России проконтролирует процесс установления тарифов в российских субъектах. Если будут выявлены какие-либо нарушения, то необоснованно заложенные денежные средства будут исключаться из тарифов.

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Фото: Piter.tv