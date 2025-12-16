ФАС опровергла информацию об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с первого июля 2026 года не соответствуют действительности. Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ранее в СМИ появилась информация о том, что тарифы ЖКХ по стране вырастут со второго летнего месяца.
Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства РФ.
пресс-служба ФАС России
Специалисты из надзорного ведомства добавили, что в настоящее время ФАС России проконтролирует процесс установления тарифов в российских субъектах. Если будут выявлены какие-либо нарушения, то необоснованно заложенные денежные средства будут исключаться из тарифов.
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Фото: Piter.tv
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