ФАС возбудила уголовное дело против петербургского метро из-за высоких тарифов

В ФАC считают, что указанные тарифы препятствуют выходу услуг связи на рынок и мешают операторам в развитии сетей.

ФАС РФ возбудила уголовное дело в отношении ГУП "Петербургский метрополитен". Причиной стали завышенные тарифы на размещение оборудования операторов сотовой связи внутри подземки. Об этом информирует региональное управление антимонопольщиков по Северной столице.

В ФАC считают, что указанные тарифы препятствуют выходу услуг связи на рынок и мешают операторам в развитии сетей, в также создают проблемы для абонентов-пассажиров, которые не могут пользоваться мобильной связью приемлемого качества, находясь в метро. Также в службе подчеркнули, что за первые шесть месяцев прошлого года рентабельность услуги по размещению оборудования сотовых операторов в метрополитене города на Неве составила 2420%.

В случае, если вина ГУП "Петербургский метрополитен" будет доказана, организации будет необходимо выплатить штраф.

Ранее мы сообщили о том, что на строительство петербургского метро в 2024-2026 годах выделят 93 млрд рублей.

Фото: Piter.TV